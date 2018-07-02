«Янтарь» и «Северная верфь» разделили между собой блоки для «Воеводы» «Северная верфь» изготовила по контракту две блок-серии

В рамках контракта между двумя судостроительными заводами «Северная верфь» и «Янтарь» разделили между собой производство блоков для судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода», который строится на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Северной верфи».

В связи с высокой загруженностью ПСЗ «Янтарь» и для соблюдения сроков завершения строительства «Воеводы» некоторые корпусные работы были переданы на «Северную верфь». В настоящее время изготовленные блоки отгружены на понтон и будут доставлены на «Янтарь» для дальнейшего использования.

Производство судна «Воевода» началось 21 апреля 2017 года. Заказчиком выступило министерство промышленности и торговли России. Судно будет служить для проведения аварийно-спасательных работ, а также осуществлять снабжение и транспортировку маломерных поисково-спасательных плавательных средств. По контракту, строительство судна должно быть завершено до ноября 2019 года.