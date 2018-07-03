В Петербурге прошла акция против пыток и репрессий перед матчем ЧМ-2018 Активисты выступили против использования футбольного праздника как "анестезии для ограбления страны"

Движение «Весна» провело акцию против пыток и репрессий у стадиона «Санкт-Петербург» перед матчем Швеция-Швейцария. Об этом активисты движения сообщили во вторник.

«Мы хотим напомнить, что власть использует футбольный праздник как повод для ограничения прав и свобод граждан», — заявили активисты. По их словам, чемпионат мира используют как «анестезию для ограбления страны: налогов, акцизов и пенсионного возраста».

Обновление 20:43. По данным «ОВД-Инфо», активистов задержали и повезли в отдел полиции. Всего четверо задержанных, трое — несовершеннолетние. Их обвинили в нарушении порядка проведения акции.

Напомним, «Весна» — молодежное общественно-политическое движение, созданное в Петербурге в 2013 году. Отделения движения также есть в Воронеже, Чебоксарах, Оренбурге и Москве. Активисты проводят митинги, перфомансы и другие уличные акции общественно-политического характера.