У стадиона «Санкт-Петербург» задержали раздававших листовки в поддержку Сенцова Перед матчем

У стадиона «Санкт-Петербург» задержали активистов, которые раздавали листовки в поддержку Олега Сенцова. Об этом во вторник сообщила активиста Надежда Чернавина.

Активисты движения «Солидарность» раздавали листовки на английском языке с информацией о деле Олега Сенцова, который держит голодовку 50 дней. Раздача происходила перед матчем между сборными Швеции и Швейцарии, передает «ОВД-Инфо».

Полиция задержала Владимира Шипицына и Ольгу Смирнову. Их повезли в отдел полиции № 71. Чернавина заявила, что активистов задержали из-за их участия в некой несогласованной акции 26 июня.

Отметим, также перед матчем у стадиона акцию провело движение «Весна». Они выступили против репрессий и пыток. Напомним, российский суд приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы. Его признали виновным в организации террористической деятельности. В настоящий момент он держит голодовку, требуя освободить из тюрем России украинских политических заключенных.