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03.07.18 / 21:33 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Прокуратура Петербурга нашла нарушения закона и антисанитарию в горбольнице №15

Ведомство потребовало устранить нарушения

Прокуратура Петербурга нашла нарушения закона и антисанитарию в городской больнице №15. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Больница нарушила законы о требуемых санитарном и техническом состоянии здания, а также в сфере расходованию бюджетных средств и размещения госзаказов. В частности, в перевязочной смешиваются чистые и грязные приборы. Сотрудники прокуратуры обнаружили и другие аналогичные нарушения.

Кроме этого, прокуратура выяснила, что медицинское учреждение заключила несколько контрактов с единственным поставщиков в нарушение законодательных требований. Контракты заключены на охрану, мобильную связь и другие услуги.

Ведомству не представили утвержденный план закупок на 2018-2020 годы, план график на текущий год и расчеты-обоснования. Больница не размещает информацию об оказанных услугах и полученных товаров, а также нет документов на эти услуги и товары.

Прокуратура Красносельского района внесла представление в адрес главного врача больницы об устранении всех нарушений. Также ведомство потребовало наказать всех виновных лиц.

Добавим, ранее петербургская прокуратура обнаружила сайт по продаже санитарных книжек. Ведомство потребовало его заблокировать. Соответствующий иск был подан в суд. Его удовлетворили.

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