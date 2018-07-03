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03.07.18 / 18:56 Новости / Россия и мир / Экономика

ФНБ в июне вырос на 23,2% в рублях

Он составил 4,8 трлн рублей

Фото АБН

Фонд национального благосостояния в июне вырос на 23,2% в рублях. Об этом стало известно во вторник из материалов министерства финансов.

Объем фонда составил 4,8 трлн рублей. Причина роста – перечисление в ФНБ денег от дополнительных нефтегазовых доходов прошлого года. На них Минфин приобрел 5,6 млрд евро $6,4 млрд и 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Отметим, по данным на 1 июня размер фонда составлял 3,9 трлн рублей. Добавим, ранее фонд также увеличивался. В частности, в марте он составлял 3,7 трлн рублей. При этом, в январе ФНБ сократился на 23 млрд рублей.

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