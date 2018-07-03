Купчинское радиополе сделают зоной семейного отдыха Ранее сообщалось, что его могут перевести в зону деловой застройки

Власти Петербурга планируют превратить территорию купчинского радиополя в районе Софийской улицы в территорию выходного дня. Об этом во вторник сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

По словам Полтавченко, администрация Фрунзенского района подготовила план развития территории совместно с архитектурным бюро MEA. На местности появятся религиозный объект, мемориальный комплекс, объекты культуры и семейного отдыха. Территорию антенных полей освободят от объектов связи до августа. А оформление участков в городскую собственность завершат к концу года.

Напомним, купчинское радиополе – единственный в Петербурге комплекс сохранившихся фортификационных сооружений. Их построили в 1943 году. Жители района самостоятельно восстанавливают и обустраивают эту местность, а иногда организовывают на ней экскурсии. Ранее сообщалось, что территорию радиополя могут перевести в зону деловой застройки.