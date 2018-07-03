Скворцова сообщила о разработке приложения для проверки лекарств И общедоступный сканер

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о разработке приложения для проверки лекарств. Такое заявление она сделала во вторник.

Приложение будет доступно к концу следующего года, передает РИА Новости слова Скворцовой. Также будет введен общедоступный сканер. Это станет возможно после внедрения системы маркировки лекарств, уточнила министр.

Напомним, систему маркировки лекарств внедряют с февраля прошлого года. С текущего года ведется маркировка дорогих препаратов. Затем маркировку введут по более дешевым препаратам. Полностью проект должен заработать с начала 2019 года.