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03.07.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

РЖД, НДС и нефть. Итоги вторника

Миллиардеры России с начала года разбогатели на $3,3 млрд. Цены на нефть Brent и WTI пробили максимумы, а РЖД намерена ввести новые вагоны вместо плацкартных. В это время Госудма в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС. В текущем году объем инвестсделок на российском рынке недвижимости упал почти на 40%.

Коллаж АБН

Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче на $3,3 млрд за январь-июнь. Самым богатым в России является Леонид Михельсон.

Цена на нефть Brent пробила $77,8 за баррель. Нефть WTI торговалась по $74,75 за баррель и ненадолго превысила порог в $75.

РЖД работают над проектом плацкартных вагонов нового поколения. При этом, тарифы останутся прежними.

Объем инвестсделок на рынке недвижимости России упал почти на 40% за январь-июнь. Общий объем составил $1,29 млрд.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС. В пояснении сказано, что дополнительные 2% налога — это 620 млрд рублей.

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