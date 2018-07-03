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03.07.18 / 20:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Банки «Траст» и «Рост банк» завершили объединение

Запись в ЕГРЮЛ внесли

сбербанк онлайнСанируемые банки «Траст» и «Рост банк» завершили объединение. Об этом во вторник сообщили в «Трасте».

В рамках объединения «Рост банк» вошел в состав «Траста». Запись об этом внесли в ЕГРЮЛ, отметили в кредитной организации.

Напомним, Центробанк сообщил об объединении банков в сентябре прошлого года. Присоединение началось в конце мая. По информации регулятора, объединенная кредитная организация будет работать как фонд прямых инвестиций. Объем фонда составит 1,1 трлн рублей, уточнили в ЦБ.

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