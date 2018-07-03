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03.07.18 / 17:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Туроператор DSBW-Tours сообщил о прекращении работы

Клиентам выплатят страховку

Фото: uralinform.ru

Туроператор DSBW-Tours сообщил о прекращении работы. Такое заявление во вторник сделал генеральный директор компании Карен Гончаров.

Работу прекращена с 15:00 часов 3 июля, отметил Гончаров. Он заявил, что туроператор не может исполнять свои обязательства перед банком и клиентами в «сложившихся реалиях».

По словам главы компании, все оформленные туристы застрахованы в двух организациях СК «Инвестстрах» и СК «Орбита». Общая сумма страхования составляет 100 млн рублей. Этого хватит на полную компенсацию всех не оказанных услуг, отметил Гончаров. Он уточнил, что в настоящий момент туроператор готовит необходимые документы. Клиенты могут получить требуемые документы со среды, 4 июля.

Отметим, Центробанк лишил лицензии «Инвестстрах» в апреле текущего года. Добавим, в июне о прекращении работы объявил другой туроператор — «Матрешка Тур». В организации сообщили, что не могут выплатить задолженности. Также с проблемами столкнулись петербургский туроператор «Аврора БГ» и «Натали Турс».

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