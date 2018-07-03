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03.07.18 / 22:00 Новости / Россия и мир / Экономика

ВЭБ сообщил о ведении переговоров о сумме докапитализации

Точную сумму называть рано

ВЭБ передаст

Фото АБН

«Внешэкономбанк» (ВЭБ) сообщил о ведении переговоров о сумме докапитализации. Такое заявление кредитная организация сделала во вторник.

В банке отметили, что в настоящий момент обсуждают с правительством докапитализацию. О точной сумме говорить рано, передает РИА Новости слова представителя пресс-службы компании.
В Минфине сообщили, что объем докапитализации будет зависеть от задач и целей ВЭБа. Ведомство также считает преждевременными разговоры о сумме, передает ТАСС.

Ранее во вторник Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что сумма докапитализации ВЭБа составит 1 трлн рублей. Эти деньги выплатят кредитной организации в течение пяти лет, уточнил источник. Их направят на покрытие расходов по приоритетным проектам.

Добавим, в 2016 году государство выделило ВЭБу 212 млрд рублей. В прошлом году объем субсидий уменьшился до 19 млрд рублей. Убыток кредитной организации составил около 287 млрд рублей. В конце мая 2018 года Минфин заявил, что потребовал у ВЭБа обоснование для докапитализации.

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