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03.07.18 / 18:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Фигурантам дела о взрыве в метро Петербурга предъявили новые обвинения

Потерпевшими по уголовному делу признали 112 человек

СК предъявил новые обвинения фигурантам дела о теракте в петербургском метро. Об этом во вторник сообщили в Мосгорсуде.

Как передает ТАСС, СК установил, что к теракту причастна запрещенная в РФ организация «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Фигурантам предъявили обвинения в участии в террористической организации. Потерпевшими по уголовному делу признали 112 человек.

Напомним, теракт в метро Петерубрга произошел 3 апреля прошлого года. В результате взрыва между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 15 пассажиров поезда. На скамье подсудимых в данный момент находятся 11 человек.

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