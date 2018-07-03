Фигурантам дела о взрыве в метро Петербурга предъявили новые обвинения Потерпевшими по уголовному делу признали 112 человек

СК предъявил новые обвинения фигурантам дела о теракте в петербургском метро. Об этом во вторник сообщили в Мосгорсуде.

Как передает ТАСС, СК установил, что к теракту причастна запрещенная в РФ организация «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад». Фигурантам предъявили обвинения в участии в террористической организации. Потерпевшими по уголовному делу признали 112 человек.

Напомним, теракт в метро Петерубрга произошел 3 апреля прошлого года. В результате взрыва между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 15 пассажиров поезда. На скамье подсудимых в данный момент находятся 11 человек.