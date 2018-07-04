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04.07.18 / 17:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Страхование / Финансы

Сборы страховщиков Северо-Запада в I квартале выросли на 10,3% до 33,4 млрд рублей

Особенно выросли сборы по страхованию от несчастных случаев

Фото АБН

Сборы страховщиков Северо-Западного региона за I квартал 2018 года выросли на 10,3% – до 33,4 млрд рублей. Об этом сообщили в компании «Альфа-Страхование» в среду.

Северо-Западный региональный центр компании «Альфа-Страхование» показал прирост по полисам ОСАГО на 151,7% – до 551 млн рублей. Что касается сборов по страхованию в КАСКО, то они выросли на 29% – до 476 млн рублей.

По данным ЦБ, за I квартал текущего года рост сборов наблюдается в сегменте страхования грузов – до 773 млн рублей, и страхования жизни – до 7,9 млрд рублей. Выросли и сборы по страхованию от несчастных случаев – до 2 млрд рублей.

Ранее сборы «Альфа-Страхования» в I квартала 2018 года без учета ОМС выросли на 36,2% — до 33,4 млрд рублей, сообщили в компании. Сборы группы с учетом ОМС составили 72,2 млрд рублей, что на 20,9% больше результатов минувшего года за I квартал.

Напомним, «Альфа-Cтрахование» работает с 2016 года. Группа «Альфастрахование» на настоящий момент предлагает более 100 продуктов страховых программ.

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