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04.07.18 / 10:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс холостяка: Непобедимые пельмени

За период с 18 июня по 3 июля в «Индексе холостяка» поменялось многое. Например, он стал дороже на 60,8 рубля и вернулся к уровню 2300 рублей. Основным драйвером движения достаточно предсказуемо стали пельмени, подорожавшие на 56,5 рубля, или 13%. Теперь пачка пельменей стоит примерно 430 рублей.

Пельмени — не единственные, кто за эти две недели набрал в цене. Также подорожала греча (на 17,3% и 14 рублей) и сосиски (почти 20% и 26 рублей). Обратная тенденция — у российского сыра, который подешевел на 18,7 рубля, или 4,5%, а также водка, потерявшая в цене 17,3 рубля, или 5%.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.

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