Индекс холостяка: Непобедимые пельмени

Пельмени — не единственные, кто за эти две недели набрал в цене. Также подорожала греча (на 17,3% и 14 рублей) и сосиски (почти 20% и 26 рублей). Обратная тенденция — у российского сыра, который подешевел на 18,7 рубля, или 4,5%, а также водка, потерявшая в цене 17,3 рубля, или 5%.
«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.
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