Криптофонды: стоит ли инвестировать и как распознать мошенников

Рынок криптовалют и блокчейна слишком новый, чтобы однозначно определить лучшие криптофонды, на которые стоит обратить внимание. Юрий Головко, CEO Фонда Cryptonomics Capital дал несколько рекомендаций начинающим инвесторам о том, как не стать обманутым, а также рассказал, что из себя представляют такие криптофонды как Cryptonomics Capital.

Расскажите коротко, что такое криптофонды и как они работают? Каким законодательными актами регулируется деятельность фонда?

Если говорить в целом, то криптофонды — это инвестиционные фонды, активом которых является криптовалюта. На данный момент такие фонды работают вне правового поля, поскольку этот инструмент инвестирования в большинстве стран никак не регулируется – все происходит на доверии. Мы ожидаем, что в ближайшее время должен выйти регламентирующий нашу деятельность закон, однако говорить о том, как его выход повлияет на рынок, пока достаточно тяжело. Однако, в отличии от большинства игроков рынка, наш Фонд официально зарегистрирован в юрисдикции Швейцарии. Все регистрационные документы размещены в свободном доступе на нашем официальном сайте.

Как правильно выбрать криптофонд для инвестирования? Как простой обыватель может обезопасить себя?

Для меня здесь существуют несколько явных критериев. Во-первых, необходимо уточнить где и как фонд зарегистрирован, кто управляет фондом, какая у этих людей репутация, занимались ли они ранее криптовалютой, какие проекты они уже делали. В общем, подробно узнать, что за команда стоит за криптофондом. Второй момент, на который также стоит обратить внимание – это, конечно, денежные отношения. Необходимо четко понимать, как фонд зарабатывает деньги, что он делает с инвестициями, каким образом фонд приумножает капитал, и, главное, насколько эта схема понятна инвестору. Как правило, мошеннические фонды на любой запрос о более подробной информации, отвечают отказом. Если такое происходит — это точно повод задуматься.

В-третьих, на мой личный взгляд, важна общая открытость компании и руководства к общению. Например, отлично, если у вас есть возможность связаться лично с командой и задать необходимые вопросы.

Молодым, начинающим инвесторам я всегда рекомендую изучать рынок. Понимание рисков, изучение основных игроков – без этого никуда. Зарабатывать на криптовалютах можно только тогда, когда вы понимаете, что это за рынок и как он работает. По-другому инвестировать и пытаться получить прибыль — не совсем разумно. Если же инвестор чего-то не понимает или просто не хочет изучать вопрос, то он может обратить в криптофонд, который предоставит ему свою экспертизу. Зарабатывать на своей экспертности либо покупать чужую – только эти два способа позволяют сегодня заработать на криптовалюте.

Как Фонд выбирает проекты для инвестирования?

Наша система отбора проектов очень жесткая и подробная. Мы детально и пошагово разбираемся в каждом проекте, если планируем его рекомендовать. Мы действительно инвестируем только в те проекты, которые до конца понимаем, там где есть готовый продукт и которые уже показывают положительную денежную динамику.

В процессе изучения проектов команда Cryptonomics Capital выпускает два документа – отчет по проекту и отчет по скоринговому баллу. Каждый проект получает определенный скоринговый балл, поэтому если инвестор не хочет детально разбираться – он руководствуется нашей аналитикой. Соответственно, чем выше скоринговый балл, тем привлекательней, на наш взгляд, проект для инвестиций.