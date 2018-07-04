В Петербурге за взятку задержали руководителя Ленинградского СК на транспорте Обещал изменить меру пресечения одному из подследственных

В Петербурге при получении взятки задержали руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Об этом в среду сообщили в главном следственном управлении СК по Петербургу.

Вместе с главой Ленинградского СК на транспорте также был задержан один из местных предпринимателей, которого подозревают в посредничестве при взяточничестве. Следователи полагают, что глава Ленинградского отдела СК на транспорте требовал передать от одного из подследственных взятку в размере 5 млн рублей за изменение статьи и меры пресечения по преступлению.

Отметим, «Фонтанка» пишет, что задержанного начальника отдела зовут Роман Русаков. Он якобы сотрудничал с участником дела о выброшенном из автобуса в конце декабря 2017 года таможеннике. Официально в СУ на транспорте СК по Северо-Западу причастность Русакова не подтвердили, пишет издание.

Тогда на пропускном пункте «Торфяновка» микроавтобус, который ехал из Финляндии, протаранил шлагбаум и уехал. В микроавтобусе ехали гражданин Финляндии и гражданин России. Их пригласили проследовать в зону специального таможенного контроля, однако они решили этого не делать. Таможеннику пришлось выпрыгнуть из автобуса, против двух мужчин возбудили дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»).