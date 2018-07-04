Московская биржа открылась на повышении Индекс МосБиржи – 2303,11; РТС – 1148,35

В среду Московская биржа открылась в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,06% и составил 2303,11 пункта, индекс РТС повысился на 0,08% до 1148,35 пунктов.

Как сообщает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», в среду рост рисков мировой торговли может перевесить умеренный рост нефтяных котировок, и российские акции на открытии, весьма вероятно, продолжат снижение. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2280-2325 пунктов, по индексу РТС — 1135-1160 пунктов. Публикаций отчетности российских эмитентов сегодня не ожидается.