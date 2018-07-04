Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну продлили арест до 20 сентября 2018 года. Смольнинский районный суд огласил решение в среду вечером.
Также суд отложил предварительное слушание по делу на 13 июля. Слушание отложили по ходатайству стороны обвинения из-за того, что суд поставил вопрос о возврате дела прокурору.
Напомним, ранее в конце июня суд зарегистрировал дело в отношении Оганесяна. По версии следствия, в 2013 году Оганесян совершил хищение в особо крупном размере, когда работал на строительстве стадиона на Крестовском острове. Сумму хищений оценивают в более чем 50 млн рублей, из них, полагают следователи, Оганесян получил не менее 28 млн рублей. Бывший вице-губернатор Петербурга уже успел полностью признать вину.
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