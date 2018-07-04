Ремонт исследовательского судна «Адмирал Владимирский» в Кронштадте продлится больше года Его завершат к ноябрю 2019 года

На Кронштадтском морском заводе начался ремонт исследовательского судна «Адмирал Владимирский». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты покрасят корпус судна, установят новый гидрографический комплекс, отремонтируют помещения, двигатели, насосы и проведут другие работы. Ожидается, что ремонт завершат к ноябрю 2019 года.

Добавим, судно «Адмирал Владимирский» было построено в Польше и вступило в строй в 1975 году. Длина судна составляет 147,8 м, а ширина – 18,6 м. Ранее его ремонтировали осенью 2017 года перед шестимесячной экспедицией. «Адмирал Владимирский» базируется в Кронштадте.