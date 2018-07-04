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04.07.18 / 16:35 Новости / Россия и мир

Мосгорсуд освободил из-под стражи топ-менеджера «Роснано»

Ранее Горькова обвинили в мошенничестве на сумму 200 млн рублей

Фото pravdaurfo.ru

Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова. Об этом в среду сообщили в «Роснано».

Суд принял такое решение после того, как защита Горькова обжаловала его арест. Ранее Горькова содержали в СИЗО «Матросская тишина».

Напомним, управляющий директор «Роснано» был задержан в 2017 году. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба компании на сумму 738 млн рублей. Руководство «Роснано» не согласилось с обвинениями своего сотрудника и заявило, что компания не понесла ущерба, а арест Горькова ничем не обоснован. Арест Горькова должен был закончиться 8 июня этого года, однако ему предъявили новое обвинение. Против топ-менеджера возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве на сумму 200 млн рублей.

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