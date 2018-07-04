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04.07.18 / 10:28 Новости / Петербург и Ленобласть

«Сапсаны» Москва-Петербург перевезли 2,55 млн пассажиров за январь-июнь

Пассажиропоток вырос на 10,6% год к году

Фото АБН

За первые шесть месяцев 2018 года скоростными поездами «Сапсан» направлением Москва-Петербург воспользовались около 2,55 млн пассажиров. Об этом накануне сообщили в РЖД.

В пресс-службе отметили, что год к году этот показатель вырос на 10,6%. При этом в июне пассажиропоток между Петербургом и Москвой на поездах «Сапсан» увеличился на 7% в годовом выражении, составив 523,4 тыс. пассажиров.

Добавим, в настоящий момент между Москвой и Петербургом курсирует до 15 пар поездов «Сапсан» в сутки. В среднем они перевозят порядка 15 тыс. пассажиров. В 2017 году пассажиропоток скоростных поездов по этому направлению составил 5,1 млн пассажиров (+6% год к году).

Ранее стало известно, что в сентябре РЖД отменит несколько «Сапсанов», еще часть поездов изменит расписание. Изменения связаны с ремонтными работами.

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