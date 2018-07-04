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04.07.18 / 11:36 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк реализовал онлайн-оплату через Google Pay

Сбербанк первым из российских банков реализовал поддержку онлайн-оплаты через Google Pay

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк и Google представили клиентам возможность оплаты через Google Pay в интернет-магазинах.  Об этом в банке сообщили в среду.

Сообщается, что Сбербанк первым из российских банков реализовал поддержку онлайн-оплаты через Google Pay. Для совершения покупки пользователю достаточно будет выбрать учетную запись Google и одну из привязанных к ней карт.

Добавим, ранее к сервису бесконтактной оплаты Google Pay подключили партнеров санируемого банка «Открытие». Теперь совершать покупки с помощью устройств на платформе Android смогут клиенты банков «Агророс», «РосДорБанк» и «Ставропольпромстройбанк». Система работает через платежные терминалы с бесконтактной технологией и в мобильных приложениях с поддержкой Google Pay.

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