Сбербанк реализовал онлайн-оплату через Google Pay Сбербанк первым из российских банков реализовал поддержку онлайн-оплаты через Google Pay

Сбербанк и Google представили клиентам возможность оплаты через Google Pay в интернет-магазинах. Об этом в банке сообщили в среду.

Сообщается, что Сбербанк первым из российских банков реализовал поддержку онлайн-оплаты через Google Pay. Для совершения покупки пользователю достаточно будет выбрать учетную запись Google и одну из привязанных к ней карт.

Добавим, ранее к сервису бесконтактной оплаты Google Pay подключили партнеров санируемого банка «Открытие». Теперь совершать покупки с помощью устройств на платформе Android смогут клиенты банков «Агророс», «РосДорБанк» и «Ставропольпромстройбанк». Система работает через платежные терминалы с бесконтактной технологией и в мобильных приложениях с поддержкой Google Pay.