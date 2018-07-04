Клиенты СК «Сбербанк страхование» за I полугодие заключили более 130 тыс. договоров страхования онлайн Лидер онлайн-продаж – ипотечное страхование

Клиенты СК «Сбербанк страхование» за I полугодие 2018 года заключили более 130 тыс. договоров страхования онлайн. Об этом в компании сообщили в среду.

Самый высокий темп прироста в онлайн-продажах показало страхование выезжающих за рубеж. На долю ипотечного страхование пришлось около 70 тыс. договоров, что составляет более половины от общего объема онлайн-продаж. Продажи ипотечных страховок в интернете выросли в 2,5 раза, страхования жилья – в 2,2 раза.

Напомним, ранее Северо-Западный региональный центр компании «Альфа-Страхование» сообщил, что сборы страховщиков Северо-Западного региона за I квартал 2018 года выросли на 10,3% – до 33,4 млрд рублей. Прирост по полисам ОСАГО составил 151,7% – до 551 млн рублей. Прирост сборов по страхованию в КАСКО составил 29% – до 476 млн рублей.