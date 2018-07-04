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04.07.18 / 16:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Россияне в январе-мае стали приобретать более дорогие смартфоны

Средняя цена выросла на 3500 рублей

Фото АБН

Российские клиенты стали приобретать более дорогие смартфоны. Причем преимущество они отдают китайским моделям, сообщили в компании «Связной — Евросеть» в среду.

В I полугодии 2018 года средняя стоимость смартфонов выросла на 3500 рублей год к году. Также по итогам I полугодия 2018 года эксперты отметили, что продажи смартфонов смартфонов выросли на 3% год к году. Рост средней стоимости связали с развитием новых «умных» технологий, которых все больше на рынке мобильных устройств.

По китайским смартфонам за первые шесть месяцев 2018 года было продано 4,4 млн моделей. Подобный возрастающий интерес эксперты связывают с расширением ассортимента китайских производителей и увеличением модельного ряда в различных ценовых сегментах.

Напомним, в конце апреля «Мегафон» и группа «Связной» объявили о слиянии своих розничных сетей — «Евросети» и «Связного». Объединенная компания «Связной — Евросеть» перешла на новую концепцию и единый бренд — «Связной». В новой сети планируется функционирование более 5 тыс. магазинов, что выведет организацию на первое место в мире в сфере высоких технологий, считают в компании.

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