Россияне в январе-мае стали приобретать более дорогие смартфоны Средняя цена выросла на 3500 рублей

Российские клиенты стали приобретать более дорогие смартфоны. Причем преимущество они отдают китайским моделям, сообщили в компании «Связной — Евросеть» в среду.

В I полугодии 2018 года средняя стоимость смартфонов выросла на 3500 рублей год к году. Также по итогам I полугодия 2018 года эксперты отметили, что продажи смартфонов смартфонов выросли на 3% год к году. Рост средней стоимости связали с развитием новых «умных» технологий, которых все больше на рынке мобильных устройств.

По китайским смартфонам за первые шесть месяцев 2018 года было продано 4,4 млн моделей. Подобный возрастающий интерес эксперты связывают с расширением ассортимента китайских производителей и увеличением модельного ряда в различных ценовых сегментах.

Напомним, в конце апреля «Мегафон» и группа «Связной» объявили о слиянии своих розничных сетей — «Евросети» и «Связного». Объединенная компания «Связной — Евросеть» перешла на новую концепцию и единый бренд — «Связной». В новой сети планируется функционирование более 5 тыс. магазинов, что выведет организацию на первое место в мире в сфере высоких технологий, считают в компании.