В Avito назвали лидеров продаж на вторичном рынке среди смартфонов В тройку самых продаваемых смартфонов впервые вошел китайских Xiaomi

Аналитики Avito подсчитали продажи мобильных телефонов на вторичном рынке за первую половину 2018 года. Об этом в компании сообщили в среду.

В тройку самых продаваемых смартфонов впервые вошел китайских Xiaomi. Он занял третье место после iPhone и Samsung. Всего за рассматриваемый период продажи мобильных телефонов на сайте выросли на 7,9% год к году. А средняя цена проданных гаджетов выросла на 1,9% и составила 9 440 рублей.

Добавим, по результатам 2017 года пользователи Avito продали 1,6 млн телефонов. В прошлом году средняя цена смартфона на сайте составляла 9 350 рублей. А лидерами продаж также были iPhone и Samsung. На третьем месте тогда оказались телефоны Nokia.