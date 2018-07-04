Ученые нашли виновный в мужском аутизме ген Предположительно

Ученые из университета Мэриленда в Балтиморе нашли ген, который может провоцировать развитие аутизма и шизофрении у мужчин. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Наблюдая за мышами, генетики установили, что большую роль в развитии мозга зародыша играет ген OGT. Этот ген отвечает за реакцию на недостаток кислорода, стресс и другие раздражители. Также именно он может оказаться ответственен за то, что нервные системы мужчин и женщин развиваются по-разному.

Ген OGT отвечает за формирование белков, которыми плацента снабжает плод. Он располагается на женской X-хромосоме, и активнее работает у женщин. Таким образом, относительно низкий уровень активности гена OGT у мужских особей может быть ответственен за то, что они чаще заболевают шизофренией и аутизмом, пишет РИА Новости.

Ранее социологи из Гарвардского университета отметили, что женщины страдают от аутизма реже мужчин. По оценкам ученых, на одну женщину-аутиста приходится по три-четыре мужчины-аутиста. Они предположили, что это происходит благодаря особым генам внутри половой X-хромосомы.