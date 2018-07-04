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04.07.18 / 16:01 Новости / Петербург и Ленобласть

УФАС Петербурга: «Страховщики» перечислили в бюджет РФ почти 2 млн рублей незаконного дохода

Теперь все предупреждения считаются выполненными

Фото АБН

Страховые компании «Альфа-Страхование», СО «Верна» и СК «Согласие» перечислили в бюджет РФ 1,989 млн рублей – доход, которые они получили при нарушении антимонопольного законодательства. Об этом в среду сообщило Управление ФАС по Петербургу.

В ведомстве уточнили, что ранее указанные компании, а также СПАО «Ресо-Гарантия», ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» и ЗАО «Макс» при расчете своих предложений на торгах по оказанию услуг ОСАГО применили измененные, и, снизив цену, победили в конкурсе. Однако, согласно законодательству, они не могли их использовать.

Добавим, Петербургское УФАС выдало девять соответствующих предупреждений шести «страховщикам» в марте этого года. В мае «Ресо-Гарантия», «Страховая акционерная компания «Энергогарант», «Макс» и «СО «Верна» отчитались об исполнении части из них. Теперь были выполнены оставшиеся предупреждения.

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