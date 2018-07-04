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04.07.18 / 17:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В детском лагере в Ленобласти госпитализировали 16 детей

Точный диагноз устанавливается

В детском оздоровительном лагере «Серебряный ручей», расположенном в Выборгском районе Ленинградской области, госпитализировали 16 детей. Об этом в среду сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жалобы родителей на ухудшение самочувствия их детей поступили накануне. В результате, специалисты установили, что у шести детей — симптомы гастроэнтерита. «Острая кишечная инфекция под вопросом, 10 детей выявлены активно. Дети госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

По словам главы комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина, оздоровительное учреждение зарегистрировано в Петербурге, поэтому не подотчетно региональным органам власти. Он добавил, что в настоящий момент дети доставлены в Выборгскую межрайонную больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет, диагноз уточняется.

Весной сообщалось о госпитализации нескольких сотрудников Мариинского театра. По данным медиков, причиной госпитализации стала острая кишечная инфекция. СМИ сообщали, что сотрудники театра почувствовали недомогание после обеда в столовой.

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