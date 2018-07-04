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04.07.18 / 11:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЗакС запретит курить кальяны в нежилых помещениях жилых домов

Оштрафуют курильщиков, но не владельцев кальянных

Фото с сайта zdrav.kz

Петербургские депутаты запретят курить кальяны в нежилых помещениях жилых домов. Соответствующий законопроект они приняли в первом чтении в среду, передает корреспондент АБН.

Инициативу представил Денис Четырбок («Единая Россия»). Он считает, идея законопроекта навеяна самой жизнью: «Сегодня модно не курить чем курить, хотя мы помним времена, когда мода была направлена немного в другое русло», — сказал Четырбок. По его словам, парламентариям поступают обращения от жителей, которых «кальяны выкуривают из их квартир».

При этом законопроект предусмотрит штрафы для посетителей кальяных. Организаторам курения наказание не грозит. Четырбок рассчитывает, что курильщики под страхом штрафа сами не пойдут.

Инициативу не поддержали оппозиционные депутаты. «Деятельность нашего комитета по законодательству, к сожалению, в последнее время напоминает персонажа Салтыкова-Щедрина, у которого было два любимых выражения —  «не потерплю» и «разорю»», — сказал Борис Вишневский (глава фракции «Яблоко»). При этом он признал, что проблема с кальянами есть. Однако «яблочник» считает, что можно пойти другим путем и обязать кальянные устанавливать хорошие системы вентиляции. Против также выступил Максим Резник («Партия роста»), он назвал инициативу очередной «законодательной тетердинкой» (по имени главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко).

А вот глава фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева выступила в поддержку законопроекта. Она считает, что многоквартирные дома прежде всего — жилые. Поэтому необходимо разграничивать жилую и коммерческую функцию.

Отметим, ранее на заседании народные избранники одобрили запрет на продажу «энергетиков» несовершеннолетним. В этой связи депутат Максим Резник («Партия роста») назвал день «черным» в истории петербургского парламента. ЗакС еще предстоит принять заявление в поддержку повышения пенсионного возраста и отказать в праве на референдум защитникам Парка интернационалистов во Фрунзенском районе.

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Реплики

  1. боря 04.07.2018 at 12:47 - Reply

    Закрыть все курилки. Курильщиков вывести за город, пусть там и подыхают.

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