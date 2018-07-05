Alibaba Group выводит на российский рынок маркетплейс Taobao В России уже работают Aliexpress и Tmall

Китайская Alibaba Group выводит на российский рынок еще один проект – торговую площадку Taobao. Запуск в тестовом режиме состоится в четверг.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Alibaba Group, покупатели получат доступ к 3 млн товаров из категорий «одежда», «товары для детей», «аксессуары для электроники» и других. Ассортимент будут расширять на миллионы позиций каждый месяц, при этом предложение не будет пересекаться с тем, что продают на другом, более дешевом маркетплейсе Alibaba Group – Aliexpress.

Сроки доставки с Taobao будут начинаться от восьми дней. Отправками займется логистическая компания Cainiao.

Отметим, оборот Taobao в Китае превышает $400 млрд в год. В других странах Taobao не представлена.

У Alibaba Group в России работает два других маркетплейса – AliExpress и Tmall.Для Tmall Россия также стала первой зарубежной площадкой. В мае 2018 года аудитория AliExpress в России составляла 18,6 млн человек.