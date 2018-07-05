Все новости

05.07.18 / 22:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд продлил арест дочери экс-главы Ростехнадзора по Северо-Западу

Ее обвиняют в мошенничестве

Борис Вайнзихер

Коллаж АБН

Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест дочери бывшего главы управления Ростехнадзора по Северо-Западу Елене Слабиковой до 11 августа 2018 года. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Добавим, Слабикову обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). В пресс-службе отметили, что фигурантка дела вину признала и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал.

Напомним, в мае суд арестовал главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Его обвиняют в мошенничестве на 4,7 млрд рублей. Сообщалось, что Слабиков частично признал вину. Он находится под стражей до 9 июля.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.