Суд продлил арест дочери экс-главы Ростехнадзора по Северо-Западу Ее обвиняют в мошенничестве

Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест дочери бывшего главы управления Ростехнадзора по Северо-Западу Елене Слабиковой до 11 августа 2018 года. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Добавим, Слабикову обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). В пресс-службе отметили, что фигурантка дела вину признала и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал.

Напомним, в мае суд арестовал главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Его обвиняют в мошенничестве на 4,7 млрд рублей. Сообщалось, что Слабиков частично признал вину. Он находится под стражей до 9 июля.