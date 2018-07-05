Комитет госзаказа Ленобласти объявил аукцион на строительство стадиона в Отрадном Начальная цена – 63,8 млн рублей

Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил аукцион на строительство стадиона в Отрадном. Об этом стало известно в четверг из материалов сайта госзакупки.

Заявки принимаются до 20 июля, а победителя конкурса выберут до 30 июля. Максимальная стоимость строительства стадиона с искусственным покрытием составляет около 63,8 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет закончить все работы до 15 октября 2019 года. Стадион требуется построить на участке 19А по улице Ленина в городе Отрадное. Стадион должен представлять из себя игровое поле, огороженное сеткой. Также на поле надо установить футбольные ворота, баскетбольное кольцо, трибуны для зрителей, различные спортивные снаряды и другое.

Отметим, ранее новый стадион открыли в поселке Толмачево в Ленинградской области. Его стоимость составила 24,5 млн рублей. Общая площадь – 12,8 тыс. кв.м. Всего в регионе с 2013 года построили 300 спортивных объектов.