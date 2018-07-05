Все новости

05.07.18 / 16:01 Новости / Петербург и Ленобласть

Комитет госзаказа Ленобласти объявил аукцион на строительство стадиона в Отрадном

Начальная цена – 63,8 млн рублей

Комитет государственного заказа Ленинградской области объявил аукцион на строительство стадиона в Отрадном. Об этом стало известно в четверг из материалов сайта госзакупки.

Заявки принимаются до 20 июля, а победителя конкурса выберут до 30 июля. Максимальная стоимость строительства стадиона с искусственным покрытием составляет около 63,8 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет закончить все работы до 15 октября 2019 года. Стадион требуется построить на участке 19А по улице Ленина в городе Отрадное. Стадион должен представлять из себя игровое поле, огороженное сеткой. Также на поле надо установить футбольные ворота, баскетбольное кольцо, трибуны для зрителей, различные спортивные снаряды и другое.

Отметим, ранее новый стадион открыли в поселке Толмачево в Ленинградской области. Его стоимость составила 24,5 млн рублей. Общая площадь – 12,8 тыс. кв.м. Всего в регионе с 2013 года построили 300 спортивных объектов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.