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05.07.18 / 10:13 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа открылась на понижении

Индекс Мосбиржи 2299,68; индекс РТС 1145,68

Фото АБН

Торги четверга на Московской бирже открылись на понижении. Индекс Мосбиржи составил 2299,68 пункта с падением на 0,2%, индекс РТС составил 1145,68 пункта с понижением на 0,1%.
Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи составит 2280-2325 пунктов. Для индекса РТС – 1135-1160 пунктов. Основные европейские индексы в среду показали отрицательную динамику, американские рынки были закрыты, азиатские индексы в четверг утром снижались на 0,7-1,2%.

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