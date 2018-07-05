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05.07.18 / 09:07 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ отозвал лицензию у банка «Таатта»

Который в прошлом году попал под санкции США

Фото АБН

Центробанк отозвал лицензию у якутского банка «Таатта». Об этом регулятор сообщил в четверг.

ЦБ увидел в работе банка рискованную бизнес-модель, в результате чего на балансе банка оказалось много активов низкого качества. Также ЦБ указал, что «Таатта» осуществлял «схемные» операции, которые были направлены только на искусственное поддержание размера активов. Помимо этого, Центробанк заметил в деятельности сотрудников банка признаки совершения уголовно наказуемых действий. При этом регулятор признает, что банк не пытался исправить ситуацию.

Напомним, год назад «Таатта» оказался в санкционном списке Минфина США вместе с другими российскими банками из регионов. Причиной попадания в этот список было либо открытие представительств региональных банков в Крыму, либо работа с подсанкционными проектами. «Таатта» занимал 220 место в банковской системе России.

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