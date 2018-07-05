Все новости

05.07.18 / 16:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Цивилев предложил организовать дополнительную фан-зону на матч Россия-Хорватия

Фан-зона на Конюшенной площади может не выдержать наплыва болельщиков

Фото АБН

Депутат ЗакСобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил открыть дополнительную фан-зону на матч четверть-финала ЧМ-2018. Соответствующее обращение он направил губернатору Георгию Полтавченко в четверг.

По словам парламентария, интерес к матчам сборной России возрос после недавней победы, и фан-зона на Конюшенной площади может не выдержать наплыва болельщиков. Новую площадку Цивилев предлагает открыть на Дворцовой или Московской площади. Также она может быть открыта на площади Ленина или Пионерской площади.

Добавим, ранее петербургскую фан-зону признали второй среди лучших площадок городов, принимающих матчи. Первое место заняла фан-зона на Воробьевых горах в Москве. Отметим, фан-зона на Конюшенной площади вмещает 15 тыс. человек. Однако ее несколько раз закрывали из-за большого наплыва болельщиков.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.