Цивилев предложил организовать дополнительную фан-зону на матч Россия-Хорватия Фан-зона на Конюшенной площади может не выдержать наплыва болельщиков

Депутат ЗакСобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил открыть дополнительную фан-зону на матч четверть-финала ЧМ-2018. Соответствующее обращение он направил губернатору Георгию Полтавченко в четверг.

По словам парламентария, интерес к матчам сборной России возрос после недавней победы, и фан-зона на Конюшенной площади может не выдержать наплыва болельщиков. Новую площадку Цивилев предлагает открыть на Дворцовой или Московской площади. Также она может быть открыта на площади Ленина или Пионерской площади.

Добавим, ранее петербургскую фан-зону признали второй среди лучших площадок городов, принимающих матчи. Первое место заняла фан-зона на Воробьевых горах в Москве. Отметим, фан-зона на Конюшенной площади вмещает 15 тыс. человек. Однако ее несколько раз закрывали из-за большого наплыва болельщиков.