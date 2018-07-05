Госдума РФ приняла закон о снижении акцизов на бензин До конца года

Государственная дума РФ приняла закон о снижении акцизов на бензин и введении налога на дополнительных доход, полученный от добычи углеводородного сырья (НДД). Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Согласно документу, с 1 июля по 31 декабря 2018 года акцизы на автомобильный бензин Евро-5 предлагается снизить на 3 679 рублей за тонну, а на дизельное топливо – на 2 593 рублей за тонну. Кроме того, законопроект определяет группы участков недр, которые будут облагаться НДД. Однако в группу не входят участки, включающие новое морское месторождение углеводородного сырья.

Добавим, в настоящее время в России действует акциз на автомобильный бензин Евро-5 в размере 11 892 рублей за тонну. На дизельное топливо ставки составляют 8 258 рублей за тонну. По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова, снижение акцизов на бензин является одной из мер властей для стабилизации цен на топливо.