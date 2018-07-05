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05.07.18 / 20:56 Новости / Россия и мир

Зарплаты депутатов, санкции ЕС и «Газпром». Итоги четверга

В четверг стало известно, что цены на лекарства в России могут вырасти из-за новых требований ФСБ к маркировке. Госдума утвердила повышение НДПИ для «Газпрома», а затем обнародовала размер среднемесячной зарплаты и пенсии депутатов. Кроме того, Евросоюз подлил экономический санкции против России.

Коллаж АБН

Производители лекарств могут повысить цены из-за требований ФСБ к криптозащите. В свою очередь оператор маркировки утверждает, что требование не потребует затрат производителей.

Госдума утвердила повышение НДПИ для «Газпрома». По расчетам Минфина, это позволит получить в бюджет дополнительные 72 млрд рублей.

ЕС продлил экономические санкции против России. Теперь ограничительные меры будут действовать до 31 января 2019 года.

Госдума рассказала о зарплатах депутатов и размере их пенсии в 2018 году. Фактическая среднемесячная зарплата депутата ГД с начала этого года составила 338 тыс. рублей после уплаты налога.

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