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05.07.18 / 15:25 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Ленобласти предупредило о грозе в пятницу

Также ожидают ливень

ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о грозе в пятницу. Соответствующее заявление ведомство сделало в четверг.

В пятницу в регионе возможны ливни и грозы, сообщило МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Синоптики уточнили, что температура воздуха днем в области составит от +14 до +19 градусов по Цельсию. Местами воздух может прогреться до +22 градусов.

Напомним, ранее ГУ МЧС региона ожидало грозы и ливни в течение недели. Ведомство сообщало, что плохая погода продержится до 6 июля. Кроме этого, МЧС Ленобласти сообщало о сильных порывах ветра. В Петербурге также ожидаются дожди.

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