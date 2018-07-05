ГУ МЧС по Ленобласти предупредило о грозе в пятницу Также ожидают ливень

ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о грозе в пятницу. Соответствующее заявление ведомство сделало в четверг.

В пятницу в регионе возможны ливни и грозы, сообщило МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Синоптики уточнили, что температура воздуха днем в области составит от +14 до +19 градусов по Цельсию. Местами воздух может прогреться до +22 градусов.

Напомним, ранее ГУ МЧС региона ожидало грозы и ливни в течение недели. Ведомство сообщало, что плохая погода продержится до 6 июля. Кроме этого, МЧС Ленобласти сообщало о сильных порывах ветра. В Петербурге также ожидаются дожди.