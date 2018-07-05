Глава Mars в России: Почти в каждой стране мира мы стараемся сделать что-то особенное

Компания Mars работает в России уже четверть века. В последнее время компания уделяет все больше внимания экспортному потенциалу. Куда идут поставки с заводов Mars и что компания планирует предпринять в этом направлении, рассказал АБН глава Mars в России Валерий Щапов.

Какие меры предпринимает компания для развития экспортного потенциала Mars по всем заводам в России?

В России Mars работает более 25 лет. Компания инвестировала в развитие местного производства более $2 млрд. Мы построили 10 заводов на территории всей страны и работаем в четырех бизнес-сегментах: кондитерские изделия, жевательная резинка, корма для домашних животных и соусы для приготовления блюд. Мы поступательно развиваем свой экспортный потенциал и уже достигли значительного прогресса в этом направлении. К примеру, в прошлом году каждый третий шоколадный батончик, производимый в России, ушел на экспорт. Нашу кондитерскую продукцию можно найти в магазинах по всему Ближнему Востоку, в Северной Африке и Австралии. Что касается кормов для домашних животных, то там тоже есть значительный потенциал. Для его развития необходима поддержка правительства, в частности, министерства сельского хозяйства. Во-первых, для того, чтобы обеспечить доступность сырья, из которого мы производим продукцию, во-вторых, в проведении переговорной кампании со странами-партнерами, в частности, с Китаем. Наша цель – ускорение процесса сертификации нашего локального производства для экспорта.

Все ли линейки продукции идут на экспорт?

Очень широкий ассортимент шоколадных батончиков, жевательная резинка без сахара Orbit, Juicy Fruit Minis. Кстати, в России производятся некоторые виды жевательной резинки, которые идут только на экспорт, то есть у нас в магазинах их не встретишь. В 2017 году доля экспорта жевательной резинки превысила 35% от общего объема произведенной продукции в этой категории. Также мы планируем экспортировать широкий ассортимент продуктов для домашних животных.

В 2017 году было подписано соглашение между Смольным и компанией Wrigley, которая входит в состав Mars, по модернизации завода в Петербурге. Что произошло по этому соглашению за год?

Проект был подписан на два года, то есть как раз 2017-2018 год. Первая часть проекта по повышению эффективности производства успешно завершена. В рамках Петербургского международного экономического форума 2018 года мы встречались с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и рассказывали ему об успешном выполнении первой части этого проекта. Сейчас идет вторая часть, а именно – наращивание производства.

В апреле Mars сообщила, что запустила в Петербурге производство новых драже Skittles в цветах триколора. Идет ли на экспорт такая продукция?

Мы всегда думаем о наших российских потребителях. Несмотря на то, что у нас есть глобальные бренды и глобальная рецептура, то есть такие продукты, которые в любой стране мира одинаковы, в то же время почти в каждой стране мира, где у нас есть производство, мы стараемся сделать что-то особенное. Для российских потребителей мы решили сделать Skittles в цветах национального флага. Это очень успешный запуск, но он доступен только на территории Российской Федерации.

Это лимитированная серия драже Skittles или нет?

Время покажет.

Вопросы задавала Елена Васильева / АБН