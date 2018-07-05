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05.07.18 / 19:11 Новости / Россия и мир

Российский фондовый рынок вырос на 2% на закрытии торгов

Индекс МосБиржи - 2346,86; РТС - 1171,64

Московская биржа

Коллаж АБН

В четверг торги на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию торгов вырос на 1,86% — до 2346,86 пунктов. Индекс РТС поднялся на 2,1% и остановился на отметке 1171,64 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что после тихой среды в четверг российский фондовый рынок вернулся к ралли. Чем дальше, тем удивительнее выглядят эти покупки, учитывая смешанный внешний фон и отсечки по дивидендам в ряде крупных российских компаний. Их бумаги должны бы, по логике вещей, тянуть рублевый индекс вниз, но этого не происходит.

В рублевых парах реализуется своя собственная история. Доллар США балансирует около 63,0 рублей, то чуть сползая вниз, то снова восстанавливая свои шаткие позиции. Это может происходить очень долго. На этой неделе будет еще достаточное количество новостей из США, способных как раскачать «быков» на покупки, так и свести их на нет. Пара евро/рубль сегодня предпринимала попытку пройти выше 74,0 рублей, но атака оказалась не самой эффективной. Инструмент остается в диапазоне 73,65-74,25 рублей.

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