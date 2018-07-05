Население Петербурга выросло на 12,8 тыс. человек с начала года В настоящий момент в городе более 5 млн человек

Население Петербурга выросло на 12,8 тыс. человек с начала года. Об этом в четверг сообщил руководитель комитет по социальной политике города Александр Ржаненков.

По данным на 1 июня, в Петербурге проживают 5,365 млн человек. Всего в городе 573 тыс. семей, передает «Интерфакс» слова Ржаненкова. В этих семьях воспитывают более 863 тыс. детей.

С начала года в Петербурге родилось более 26 тыс. детей. В брак вступило 12 тыс. пар.

Отметим, в марте глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов сообщил, что население Петербурга за прошлый год выросло на 71 тыс. человек. Основная часть прироста – мигранты. По данным Филиппова на конец года, в Петербурге проживало 5,5 млн человек. Кроме этого, он отметил, что выросла доля международной миграции.