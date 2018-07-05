Общественный совет при Минтруде поддержал повышение пенсионного возраста Основная цель – рост пенсий

Общественный совет при Минтруде РФ решил поддержать законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста в России, если будут проработаны риски в разных сферах, в частности, на рынке труда и в здравоохранении. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

На заседании совета выступил министр труда Максим Топилин. По его словам, с учетом показателей продолжительности жизни и состояния пенсионной системы, в настоящий момент «этот шаг обязательно нужно сделать».

Он отметил, что с 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет, а у женщин – на 5,4 года. Кроме того, сокращается численность трудоспособного населения. При этом основная цель повышения пенсионного возраста – увеличение размера пенсий, добавил министр.

Напомним, в июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что пенсионный возраст будут повышать постепенно с 2019 до 2034 года. В результате мужчины смогут выйти на пенсию в 65 лет (в настоящий момент 60 лет), женщины – в 63 года (сейчас 55 лет).