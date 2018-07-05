«Пассажиравтотранс» Петербурга и производитель автобусов ТАМ-Europe заключили соглашение о сотрудничестве

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и словенский производитель автобусов ТАМ-Europe заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом «Пассажиравтотранс» сообщил в четверг.
На встрече стороны достигли договоренности о тестировании в Петербурге автобуса с электрическим двигателем ТАМ Vero. Словенский электробус с футуристичным дизайном может появиться в Петербурге зимой следующего года.
Словенское предприятие ТАМ производите не только автобусы, но и другие виды транспорта. Чаще всего автобусы используют в аэропортах на развозке пассажиров по летному полю.
Отметим, в 2016 — 2018 году в петербургском автобусном парке №2 впервые проводились испытания электробусов. На тестирование в «Пассажиравтотранс» прибывали электробусы производства «КамАЗа» и белорусские Vitovt.
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