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05.07.18 / 16:17 Новости / Петербург и Ленобласть

«Пассажиравтотранс» Петербурга и производитель автобусов ТАМ-Europe заключили соглашение о сотрудничестве

Словенский электробус может пройти тест в Петербурге в 2019 году

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СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и словенский производитель автобусов ТАМ-Europe заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом «Пассажиравтотранс» сообщил в четверг.

На встрече стороны достигли договоренности о тестировании в Петербурге автобуса с электрическим двигателем ТАМ Vero. Словенский электробус с футуристичным дизайном может появиться в Петербурге зимой следующего года.

Словенское предприятие ТАМ производите не только автобусы, но и другие виды транспорта. Чаще всего автобусы используют в аэропортах на развозке пассажиров по летному полю.

Отметим, в 2016 — 2018 году в петербургском автобусном парке №2 впервые проводились испытания электробусов. На тестирование в «Пассажиравтотранс» прибывали электробусы производства «КамАЗа» и белорусские Vitovt.

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