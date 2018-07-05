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05.07.18 / 19:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Православный храм начал работу на крейсере «Аврора»

Впервые с 1917 года

Фото: kater98.ru

Православный храм начал работу на крейсере «Аврора». Об этом в четверг сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Храм начал работу впервые с 1917 года. Его восстановили по архивным чертежам и фотографиям. Богослужения и литургии будут проводить на «Авроре» в выходные и праздничные дни.

Храм расположен над световым люком в центральной части корабля. В помещении установили предметы церковной утвари. Иконы размещены на раздвижном иконостасе.

Напомним, крейсер «Аврора» построили в 1903 году. Он прошел несколько военных кампаний. Также крейсер участвовал в штурме Зимнего дворца в 1917 году. В настоящий момент «Аврора» является объектом культурного наследия России.

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