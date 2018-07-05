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05.07.18 / 15:26 Новости / Россия и мир

Ростуризм призвал россиян не бояться покупать туры из-за проблем «Натали Турс» и DSBW Tours

У других компаний проблем нет

Россиянам не стоит опасаться обращаться за услугами к туроператорам на фоне проблем у отдельных компаний, в частности, «Натали Турс» и DSBW Tours. Об этом в четверг сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, когда-то эти компании были лидерами в отрасли, однако в настоящий момент они ими не являются, передает ТАСС. При этом сложности у некоторых фирм не означают проблемы на рынке, подчеркнул Сафонов.

Ранее сразу несколько туроператоров заявили о приостановке или прекращении деятельности. В частности, туроператор «Натали Турс», работающий на рынке с 1992 года, объявил об аннулировании всех туров и начал выплату компенсаций клиентам. Компания DSBW Tours сообщила о прекращении работы. В июне аналогичное заявление сделала «Матрешка Тур».

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