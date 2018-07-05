Рынок вакансий в Петербурге расширился на 30% При этом количество соискателей в летний период сократилось на 18%

Количество предложений о работе в Петербурге выросло в июне на 29% год к году. Об этом в четверг сообщили аналитики HeadHunter.

Больше всего вакансий размещено для специалистов отрасли продаж (28%), IT (16%) и производства (11%). Топ лидеров замыкают сферы строительства и туризма. При этом количество соискателей в летний период сократилось на 18% год к году. Уровень конкуренции составляет в среднем шесть человек на одну должность. Средняя предлагаемая зарплата составляет 40 тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей меньше майского показателя.

Напомним, накануне в Минтруде сообщили о росте зарплат россиян на 10% за несколько месяцев 2018 года. По словам главы ведомства Максима Топилина, это связано с дисбалансом на рынке труда. Он отметил, что в России нехватка населения трудоспособного возраста. Также сообщалось, что уровень безработицы в стране опустился ниже 4%.