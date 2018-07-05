Все новости

05.07.18 / 10:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Рынок вакансий в Петербурге расширился на 30%

При этом количество соискателей в летний период сократилось на 18%

Количество предложений о работе в Петербурге выросло в июне на 29% год к году. Об этом в четверг сообщили аналитики HeadHunter.

Больше всего вакансий размещено для специалистов отрасли продаж (28%), IT (16%) и производства (11%). Топ лидеров замыкают сферы строительства и туризма. При этом количество соискателей в летний период сократилось на 18% год к году. Уровень конкуренции составляет в среднем шесть человек на одну должность. Средняя предлагаемая зарплата составляет 40 тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей меньше майского показателя.

Напомним, накануне в Минтруде сообщили о росте зарплат россиян на 10% за несколько месяцев 2018 года. По словам главы ведомства Максима Топилина, это связано с дисбалансом на рынке труда. Он отметил, что в России нехватка населения трудоспособного возраста. Также сообщалось, что уровень безработицы в стране опустился ниже 4%.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.