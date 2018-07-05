Все новости

05.07.18 / 20:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Таможня изъяла в Петербурге контрафактную обувь и часы элитных брендов на 10 млн рублей

Проверила один петербургский магазин

Сотрудники таможни и транспортной прокуратуры проверили законность продажи элитной обуви, часов, одежды и других товаров в магазине на улице Чайковского в Петербурге и выяснили, что дорогостоящие товары являются контрафактом. Об этом в четверг сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

По данным ведомства, товар под известными брендами легально в Россию не ввозился, таможенники изъяли его в ходе проверки. Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается в более чем 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники петербургской таможни и управления Россельхознадзора обнаружили около 150 кг сыров и масла из Финляндии, запрещенных к ввозу на территорию России. Кроме того, они нашли санкционные колбасы и другую мясную продукцию, привезенную из Европы. «Санкционку» сожгли в специальной печи.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.