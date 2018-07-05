Таможня изъяла в Петербурге контрафактную обувь и часы элитных брендов на 10 млн рублей Проверила один петербургский магазин

Сотрудники таможни и транспортной прокуратуры проверили законность продажи элитной обуви, часов, одежды и других товаров в магазине на улице Чайковского в Петербурге и выяснили, что дорогостоящие товары являются контрафактом. Об этом в четверг сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

По данным ведомства, товар под известными брендами легально в Россию не ввозился, таможенники изъяли его в ходе проверки. Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается в более чем 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники петербургской таможни и управления Россельхознадзора обнаружили около 150 кг сыров и масла из Финляндии, запрещенных к ввозу на территорию России. Кроме того, они нашли санкционные колбасы и другую мясную продукцию, привезенную из Европы. «Санкционку» сожгли в специальной печи.