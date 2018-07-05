Siemens готов увеличить локализацию производства турбин в РФ до 90% Компания может инвестировать

Концерн Siemens готов увеличить уровень локализации производства газовых турбин в России до 90% и может сделать это за год-два. Об этом в четверг сообщил президент Siemens в РФ Дитрих Меллер.

По его словам, в этот процесс включаются и российские поставщики, цитирует «Прайм». При этом у Siemens есть возможность инвестировать, добавил Меллер. В настоящий момент уровень локализации производства на совместном предприятии компании и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» — составляет около 60%.

Ранее Минэнерго обнародовало программу модернизации тепловых электростанций. Согласно документу, необходимо обновить до 39 ГВт мощностей ТЭС. Стоимость программы оценивается в 1,35 трлн рублей. При этом предполагается, что уровень локализации оборудования в рамках программы должен составлять 90%.