Смольный согласовывает с «СПб Реновация» строительство школ и детсадов Уже согласованы соцобъекты на 299 млн рублей

Администрация Петербурга согласовывает с «СПб Реновация» строительство школ и детсадов. Об этом аппарат вице-губернатора города Игоря Албина сообщил в четверг.

В настоящий момент компания уже согласилась передать города социальные объекты на 299 млн рублей. Кроме этого, идет подготовка предложений по созданию еще трех школ и девяти детских садов. Их постоят в районах, которые участвуют в программе «Развитие застроенных территорий в Санкт Петербурге» (РТЗ). В частности, в РТЗ «Славянка» в Невском районе, «Песочный» в курортном районе и «Красный Кирпичник» в Колпинском районе.

Добавим, ранее Албин провел совещание по вопросу развития Шушар. Вице-губернатор упрекнул застройщиков в затягивании строительства школ и детсадов. В частности, «Дальпитерстрой» перенесла ввод в эксплуатацию детского сада на год. Аналогичная проблема есть в микрорайоне Ленсоветский, считает Албин.