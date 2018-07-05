Трамп обратился в ОПЕК с требованием снизить цены на топливо Немедленно

Президент США Дональд Трамп обратился к Организации стран – производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) с требованием снизить цены на топливо. Об этом он написал на своей странице в Twitter накануне.

Трамп считает, что регуляцией нужно заняться немедленно. Он упрекнул ОПЕК в том, что они ничего не делают с ростом цен на бензин, а наоборот работают на повышение стоимости топлива.

Напомним, в конце июня ОПЕК и не входящие в картель страны одобрили инициативу об увеличении порога добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С такой инициативой выступили Россия и Саудовская Аравия. Позже с королем Саудовской Аравии встретился Трамп и сообщил, что якобы договорился об увеличении порога добычи нефти до 2 млн баррелей в сутки. Эр-Рияд не стал называть конкретные цифры.